Британия намерена присоединиться к морскому гуманитарному коридору для Газы

Великобритания будет работать вместе с США в вопросе обеспечения поставок гуманитарной помощи в сектор Газа через новый морской коридор. Об этом сообщил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Люди в Газе отчаянно нуждаются в гуманитарной помощи. Вместе с США Великобритания и партнеры объявили, что мы откроем морской коридор для доставки гуманитарной помощи напрямую в Газу, - написал он в X. - Мы продолжаем призывать Израиль разрешить въезд в Газу большему количеству грузовиков, поскольку это наиболее быстрый способ доставить помощь тем, кто нуждается в ней".

7 марта президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон создает временный порт на территории сектора Газа для поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав по морю. Ранее представитель американской администрации высокого ранга сообщил журналистам, что поставки гуманитарной помощи в Газу будут осуществляться по морю через Кипр.

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