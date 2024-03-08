Принцу Гарри пригрозили лишением визы США из-за мемуаров

В США допустили аннулирование визы принца Гарри из-за раскрытия фактов употребления наркотиков. Об этом сообщает таблоид The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В своих мемуарах Spare принц Гарри рассказал, что употреблял разные запрещенные вещества. Представители американского фонда "Наследие" заявили, что признание может говорить о том, что принц Гарри лгал при получении вида на жительство, что может стать основанием для выдворения его из США.

Также юрист фонда "Наследие" Сэмюэл Дьюи обвинил правительство США в "особом обращении со знаменитостями", приезжающими в страну. Представители администрации Байдена отвергли эти обвинения.

Spare ("Запасной") - мемуары принца Гарри, герцога Сассекского, опубликованные 10 января 2023 года. В книге он, в частности, рассказал, что принимал наркотики после смерти своей матери принцессы Дианы.

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