Швеция не стала называть страну, на которую пришлось 40% экспорта вооружений

Неназванная страна, которая в документах фигурирует как "западный партнер", получила в 2023 году разрешение закупить у Швеции вооружения на сумму 11,7 млрд крон ($1,15 млрд). Эта цифра примечательна, если сравнить ее со всем объемом разрешенных для экспорта вооружений Швеции в прошлом году, который составил 28 млрд крон ($2,74 млрд), сообщает телеканал TV4, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Раскрыв эту информацию [о названии страны], мы рискуем испортить отношения с ней, и это предполагает распространение на нее внешнеполитической секретности, - пояснил начальник отдела вооружений Инспекции стратегических продуктов (ISP) Давид Олен. - Нам дали понять, что они не хотят, чтобы стало известно, кто в сделке является покупателем".

На этой неделе ISP представила доклад о шведском военном экспорте за 2023 год, где перечислены страны, закупившие шведское оружие или получившие разрешение на его приобретение в будущем, а также соответствующие суммы. Согласно этим данным, в прошлом году инспекцией было выдано 797 разрешений на экспорт вооружений. Два из них выделяются из общего числа своим объемом и тем, что выданы они на поставку оружия в неназванную страну. По словам Олена, в документах его ведомства покупатель фигурирует как "государственный получатель из традиционной страны - партнера Запада".

"Прозрачность шведского военного экспорта чрезвычайно высока, если проводить сравнение на международном уровне, а отчетность весьма объемлюща, что давно являлось желанием правительства. Однако это надо соотносить с другими соображениями", - прокомментировал Олен. Общий объем экспорта в прошлом году достиг 18 млрд крон ($1,76 млрд).

Информации о конкретных вооружениях, на которые ISP выдала разрешения, нет, однако известно, о каких областях идет речь. Это, например, классификационная позиция ML5, охватывающая системы управления огнем и оборудование для мониторинга и оповещения. Здесь также присутствуют бомбы, торпеды, реактивные снаряды и ракеты. В списке значится и позиция ML1, куда входит гладкоствольное оружие калибром не менее 20 мм.

В антивоенной организации Svenska Freds (Шведское объединение за мир и арбитраж) отмечают, что засекречивания страны-контрагента в докладах ISP ранее никогда не наблюдали, и высказывают критику в отношении этого решения. "На протяжении 12 лет я изучала эти данные и никогда не видела, чтобы так поступали. Примечательно, что такое происходит и что это столь большая сделка, - отметила руководитель отдела политики и эксперт по вопросам военного экспорта Линда Окерстрём. - Меня беспокоит, как это может быть в будущем. Даже если ISP и подчеркивает, что они прозрачны, это шаг в неверном направлении".

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