Министр обороны Израиля обсудил с шефом Пентагона обстановку в Газе

Министры обороны Израиля Йоав Галант и США Ллойд Остин обсудили ситуацию в секторе Газа, где продолжается военная операция против радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства еврейского государства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, в ходе беседы Галант проинформировал Остина о действиях, направленных на ликвидацию ХАМАС и освобождение удерживаемых в анклаве заложников. Он также затронул вопрос пресечения финансирования движения, в том числе через цифровые инструменты, рассказав о том, какие меры на этом направлении принимают израильские оборонные структуры.

"Министр Галант подчеркнул, что возвращение заложников является высшей моральной обязанностью Государства Израиль и что военное давление с этой целью будет усиливаться. Ситуация с заложниками является международным гуманитарным кризисом, который требует глобального осознания и действий. В связи с этим министр выразил признательность министру Остину и администрации США за их усилия и лидерство в решении этой проблемы", - говорится в заявлении.

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