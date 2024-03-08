https://news.day.az/world/1643282.html В Германии заявили о нежелании быть воюющей стороной
В Германии заявили о нежелании быть воюющей стороной
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ не поставляет крылатые ракеты Taurus Украине, потому что не хочет быть воюющей стороной. Его речь на пресс-конференции в Хельсинки транслировал телеканал Phoenix, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы всегда подчеркивали, что такие дальнобойные ракеты не определят исход этой войны", - сказал Писториус.
Министр подчеркнул, что Taurus пока не поставлены, поскольку существует основная линия, которую Германия не преступит.
"Мы не будем воюющей стороной", - сказал глава оборонного ведомства.
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