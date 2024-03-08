ВС Турции провели операцию против террористов на севере Ирака и Сирии

Вооруженные силы Турции нейтрализовали 13 террористов на севере Ирака и Сирии. Об этом сообщает пресс-служба министерства национальной обороны Турции в пятницу, 8 марта, передает Day.Az.

В Минобороны уточнили, что семеро боевиков РПК/YPG были нейтрализованы в зоне операции "Щит Евфрата" на севере Сирии, шестеро - на севере Ирака.

ВС Турции продолжат проводить операции, не сбавляя темпа, отметили в ведомстве.

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