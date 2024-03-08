Пентагон сертифицировал F-35A на применение ядерного оружия

Американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35A получил официальную сертификацию на применение ядерного оружия - термоядерной бомбы B61-12.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило интернет-издание Breaking Defense.

Ссылаясь на официального представителя программы производства F-35A, оно уточнило, что сертификат, выданный только на B61-12, получен 12 октября 2023 года с опережением графика. Ранее предполагалось завершить этот процесс в январе текущего года. На истребитель вертикального взлета и посадки F-35B и палубный F-35C сертификат не распространяется. В пресс-службе ВВС США пока не ответили на вопрос корреспондента ТАСС о том, какое число F-35A намечается развернуть в Европе.

Первый серийный образец модернизированной атомной бомбы B61, принятой на вооружение в 1968 году, в модификации B61-12 США выпустили в ноябре 2021 года. Она заменит три из четырех существующих вариантов боеприпаса B61. Модернизированный боезаряд идет на смену модификациям B61-3, B61-4 и B61-7.

Бомба B61-12 отличается от предшественницы, в частности, отсутствием парашюта и наличием новой хвостовой части с инерциальной системой наведения, увеличивающей точность применения. Вследствие модернизации также уменьшилась мощность бомбы в тротиловом эквиваленте. Однако при этом "нет изменений в военных характеристиках" боеприпаса, зато увеличивается его безопасность и надежность, заявляло ранее Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США. Бомба B61-12 предназначена как для имеющихся в настоящее время, так и "будущих платформ", то есть средств доставки. В результате модернизации были обновлены или заменены "все ядерные и неядерные компоненты бомбы", поясняло НУЯБ. Ядерный военный комплекс находится в ведении Минэнерго США.

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