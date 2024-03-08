Эрдоган и Зеленский обсудили региональные и глобальные проблемы

Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Президентом Украины Володимиром Зеленским, который находится с официальным визитом в Турции.

Как сообщает Day.Az, встреча состоялась в резиденции Долмабахче в Стамбуле.

На встрече были обсуждены такие темы, как продолжающийся конфликт между Украиной и Россией, соглашение по зерновому коридору и другие региональные и глобальные проблемы.

Отметим, что последний раз Зеленский посещал Турцию 7 июля прошлого года.

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