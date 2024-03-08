https://news.day.az/world/1643323.html Эрдоган и Зеленский обсудили региональные и глобальные проблемы
Эрдоган и Зеленский обсудили региональные и глобальные проблемы
Президент Реджеп Тайип Эрдоган встретился с Президентом Украины Володимиром Зеленским, который находится с официальным визитом в Турции.
Как сообщает Day.Az, встреча состоялась в резиденции Долмабахче в Стамбуле.
На встрече были обсуждены такие темы, как продолжающийся конфликт между Украиной и Россией, соглашение по зерновому коридору и другие региональные и глобальные проблемы.
Отметим, что последний раз Зеленский посещал Турцию 7 июля прошлого года.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре