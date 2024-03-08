Эрдоган заявил, что выборы 31 марта станут для него последними
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что муниципальные выборы 31 марта будут для него последними согласно действующему законодательству, передает Day.Az.
"Для меня это финал. Эти выборы - мои последние выборы в рамках полномочий, предоставленных законом. По итогам произойдет передача дел моим братьям, которые придут после меня", - отметил Эрдоган.
В 2023 году Эрдоган победил на президентских выборах во втором туре, набрав 52,18% голосов, в то время как его соперник Кемаль Кылычдароглу получил 47,82%. Явка составила 85,71%. По результатам выборов Эрдоган получил право управлять страной в течение пяти лет.
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