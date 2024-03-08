Украина хочет увеличить количество портов в рамках соглашения по зерновому коридору

Украина хочет увеличить количество портов, действующих в рамках соглашения о зерновом коридоре.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Стамбуле с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он также подчеркнул важность функционирования зернового коридора для всех черноморских стран.

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