https://news.day.az/world/1643326.html Украина хочет увеличить количество портов в рамках соглашения по зерновому коридору
Украина хочет увеличить количество портов в рамках соглашения по зерновому коридору
Украина хочет увеличить количество портов, действующих в рамках соглашения о зерновом коридоре.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Стамбуле с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Он также подчеркнул важность функционирования зернового коридора для всех черноморских стран.
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