В Дубае введут налог для зарубежных банков

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) планируют ввести налог в размере 20 процентов для зарубежных банков в Дубае, передает Day.Az.

Этот налог будет взиматься с зарубежных финансовых организаций на налогооблагаемую прибыль. Из этого процента будет вычитаться процент корпоративного налога в том случае, если иностранный банк его выплачивает.

Зарубежные финансовые организации будут обязаны уплачивать новый налог ежегодно, начиная с налогового года, следующего за годом принятия соответствующего законопроекта.

Введение корпоративного налога в ОАЭ началось с 1 июня 2023 года со ставкой 9 процентов, которую должны выплачивать как резиденты, так и нерезиденты. Однако некоторые категории организаций, такие как государственные учреждения, предприятия добычи полезных ископаемых, а также религиозные и культурные организации, освобождены от этого налога.

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