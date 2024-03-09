Еврокомиссия намерена предоставить Киеву €4,5 млрд

Еврокомиссия намерена выделить Киеву €4,5 млрд помощи в марте и €1,5 млрд в апреле, сообщил первый замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в ходе своего визита в Киев.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, его заявление распространила пресс-служба Еврокомиссии.

"Еврокомиссия до конца месяца предоставит первый платеж в рамках программы поддержки Украины [в €50 млрд до 2027 года] в размере €4,5 млрд, а следующий последует в апреле в размере €1,5 млрд", - сказал Домбровскис.

Он подчеркнул, что предоставление этой помощи "будет увязано с выполнением плана для Украины", над которым Еврокомиссия "интенсивно работает" с правительством этой страны. План предусматривает ускоренное проведение реформ и преобразований, на которых настаивает Брюссель.

Домбровскис также заявил о выделении Киеву военной помощи в размере €21 млрд в 2024 году.

Как ранее пояснил дипломатический источник ТАСС в Брюсселе, объем ожидаемого в марте транша в €4,5 млрд объясняется тем, что Еврокомиссия "намерена оказывать Киеву бюджетную поддержку на уровне 2023 года - в размере €1,5 млрд в месяц".

"Поскольку в январе и феврале бюджетная помощь не предоставлялась (сам план в €50 млрд был утвержден только 1 февраля на экстренном саммите ЕС - прим. ТАСС), поэтому мартовский транш включает деньги за первые два месяца 2024 года, чтобы Киев могут осуществлять плановые бюджетные выплаты", - отметил он.

В то же время если Еврокомиссия предполагает и дальше продолжать выплаты Киеву на уровне €1,5 млрд в месяц, то выделенной странами ЕС суммы в €50 млрд хватит не до конца 2027 года, а только до июля 2026 года.

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