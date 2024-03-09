Турция может провести мирный саммит с участием России

Турция готова принять мирный саммит с участием России.

Как передает Day.Az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Стамбуле с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Он отметил, что Турция делает все возможное для прекращения войны. По его словам, негативные последствия российско-украинской войны усугубляются для всего мира.

Эрдоган также подчеркнул, что Турция продолжит поддерживать крымских татар.

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