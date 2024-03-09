https://news.day.az/world/1643332.html В Швейцарии состоится саммит по украинскому мирному плану
В Швейцарии состоится саммит по украинскому мирному плану
В Швейцарии состоится саммит по украинскому мирному плану.
Как передает Day.Az, об этом заявил президент Украины Володимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам состоявшейся в Стамбуле встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Он отметил, что Россия не приглашена на этот саммит. Зеленский также подчеркнул, что вместе с Турцией он работает над укреплением безопасности региона.
Украинский лидер добавил, что продолжаются работы по совместному производству оружия и боеприпасов.
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