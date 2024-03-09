ВС Франции намерены потратить €2 млрд на ИИ

Министерство Вооруженных сил (ВС) Франции намерено за шесть лет потратить €2 млрд на развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава оборонного ведомства республики Себастьен Лекорню в интервью газете Les Echos.

"Мы выделим €2 млрд на [развитие] искусственного интеллекта в области обороны в период с 2024 по 2030 год", - заявил министр.

По его словам, в ведомстве будет создано агентство Amiad, ответственное за технологии ИИ, "годовой бюджет которого будет составлять около €300 млн".

В конце февраля Лекорню в интервью газете Midi Libre заявил, что министерство ВС намерено активно использовать инструменты искусственного интеллекта, в том числе внедрять их в те типы вооружения, которые Париж поставляет Киеву, в частности, в гаубицы Caesar.

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