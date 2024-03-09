22 страны потребовали у ЕК прояснить сроки решения кризиса в сельском хозяйстве

22 европейские страны направили письмо в Еврокомиссию, в котором потребовали прояснить, в какие сроки будут внедрены меры для решения кризиса в сельском хозяйстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Euractiv.

По его информации, в письме содержится призыв к большей ясности относительно мер, которые будут реализованы в ответ на недовольство аграриев. "Учитывая уровень ожиданий фермеров, крайне важно, чтобы мы быстро узнали, какие изменения будут внесены и в какие сроки", - приводит Euractiv выдержку из письма, адресованного замглавы Еврокомиссии Марошу Шефчовичу и еврокомиссару по вопросам сельского хозяйства Янушу Войцеховскому. "После первого года реализации [единой сельскохозяйственной политики] стало очевидно, что [ее выполнение] становится чрезвычайно сложным как для фермеров, так и для администраций", - говорится в письме.

Аграрии в некоторых государствах Евросоюза, в том числе Бельгии, Германии, Польше и Франции, протестуют против многочисленных европейских нормативов, регулирующих аграрное производство, а также против бесконтрольного ввоза в страны Европы сельхозпродукции с Украины. В конце февраля Войцеховский призвал Украину "понять положение европейских фермеров" и обеспечить сотрудничество Киева для реализации системы вывоза украинского зерна из Евросоюза для продажи в третьих странах.

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