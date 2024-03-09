В Госдуме пригрозили Макрону

Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно забыть об агрессии против России.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, такой совет французскому лидеру дал депутат Госдумы Михаил Шеремет.

"В противном случае его агрессивные действия не останутся без последствий", - пригрозил парламентарий.

Как считает Шеремет, своими антироссийскими заявлениями Макрон пытается предстать в амплуа самого влиятельного европейского политика, однако его "ненавидят и сторонятся в собственной стране", уверен депутат.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!