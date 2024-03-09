США сообщили об ударе по ракетам хуситов в Йемене
Американские военные нанесли в пятницу очередной удар по территории Йемена, целями атаки стали две противокорабельные ракеты мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах".
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Примерно в 09:50 по времени Саны CENTCOM в целях самообороны нанесло удар по двум смонтированным на грузовиках противокорабельным ракетам хуситов на подконтрольных хуситам территориях Йемена", - говорится в сообщении, опубликованном командованием в X (ранее Twitter).
Помимо этого, по данным CENTCOM, хуситы запустили две противокорабельные ракеты в направлении сингапурского сухогруза Propel Fortune. Ракеты не достигли своей цели, пострадавших или ущерба нет.
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