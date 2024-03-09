Пропалестинские активисты испортили портрет Бальфура в Кембриджском университете

Участники британского пропалестинского движения Palestine Action испортили портрет бывшего премьер-министра (1902-1905) и главы МИД Великобритании (1916-1919) Артура Бальфура, висевший на стене в Тринити-колледже Кембриджского университета. Об этом сообщил телеканал Sky News, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как следует из видеосюжета, вандалы сперва забрызгали полотно красной краской из газового баллончика, а потом разрезали его с помощью острого предмета. Эта картина была написана в 1914 году англо-венгерским художником Филиппом Алексисом де Ласло (1869-1937). Таким образом активисты осудили действия Бальфура вековой давности по созданию еврейского государства.

"Декларация Бальфура" была опубликована 2 ноября 1917 года. В документе, направленном представителю британской еврейской общины Уолтеру Ротшильду, говорилось, что Лондон благосклонно относится "к восстановлению национального очага для еврейского народа в Палестине и приложит все усилия для облегчения достижения этой цели".

Заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Оливер Дауден осудил действия вандалов. "Виновные должны ответить по всей строгости закона", - написал он в X (ранее Twitter). Советник правительства по вопросам политического насилия Джон Вудкок назвал возмутительной выходку пропалестинских активистов. "Мы не должны мириться с протестующими, которые думают, что им сойдет с рук безрассудная порча [картин]", - указал он.

В полиции Кембриджа заявили, что лица, причастные к инциденту, еще не задержаны. Руководство Тринити-колледжа отметило, что "сожалеет об ущербе, который был причинен портрету".

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