Майк Помпео не исключил возвращения в команду Трампа

Бывший американский госсекретарь Майк Помпео не исключил своего возвращения в команду Дональда Трампа в случае его победы на президентских выборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом политик заявил в эфире телеканала Fox News.

"Я не часто комментирую работу, которую мне не предлагали, но если у меня появится шанс служить [американскому народу] и я пойму, что смогу что-то изменить [в лучшую сторону] - я почти наверняка соглашусь на эту возможность", - заявил Помпео.

В бытность президентства Дональда Трампа Помпео занимал пост директора ЦРУ и государственного секретаря Соединенных Штатов.

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