Маск обвинил Байдена в попытке изменить баланс сил на выборах с помощью нелегалов

Решения администрации президента США Джо Байдена и Демократической партии в иммиграционной политике призваны изменить баланс сил на предстоящих президентских выборах. Об этом заявил американский предприниматель Илон Маск, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Большинство американцев не знают, что в настоящее время при переписи населения США для целей голосования учитываются все жители округа, независимо от гражданства! Демократы в Сенате только что единогласно проголосовали за отмену поправки, которая прекратила бы подсчет нелегалов при распределении мест в Конгрессе и голосов коллегии выборщиков (президентских). Поскольку нелегалы в основном живут в штатах демократов, и Палата представителей, и президентские голоса сдвигаются на приблизительно 5% влево, что достаточно для изменения всего баланса сил! Это одна из главных причин того, почему администрация Байдена оставляет рекордное число нелегалов и проводит так мало депортаций", - написал он на своей странице в соцсети Х.

Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет. Наиболее напряженная обстановка сложилась в штате Техас, власти которого выступают за жесткие меры по пресечению нелегальной миграции и высказываются против политики нынешней американской администрации в этом вопросе. Маск ранее заявил о поддержке техасских властей и призвал главу Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса уйти в отставку, обвинив его в потворстве незаконной миграции.

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