Полиция Стамбула провела операцию против преступных группировок

В Стамбуле проведена операция против организованных преступных группировок, задержаны 27 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе операции "Mahzen-7" в Стамбуле была обезврежена организованная преступная группировка во главе с Мухаммедом Ураем по прозвищу "Мемоджан".

В ходе проведенных операций были задержаны 27 подозреваемых в причастности к организованной преступной группировке, в том числе руководитель группировки.

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