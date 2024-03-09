https://news.day.az/world/1643382.html Полиция Стамбула провела операцию против преступных группировок - есть задержанные
Полиция Стамбула провела операцию против преступных группировок - есть задержанные
В Стамбуле проведена операция против организованных преступных группировок, задержаны 27 человек.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе операции "Mahzen-7" в Стамбуле была обезврежена организованная преступная группировка во главе с Мухаммедом Ураем по прозвищу "Мемоджан".
В ходе проведенных операций были задержаны 27 подозреваемых в причастности к организованной преступной группировке, в том числе руководитель группировки.
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