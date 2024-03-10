Оппозиционная партия Польши планирует провести марш в Варшаве в поддержку фермеров

Крупнейшая оппозиционная и бывшая правящая партия Польши "Право и Справедливость" организует 18 мая акцию протеста в столице страны Варшаве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Об этом сообщил председатель партии Ярослав Качиньский на встрече с ее сторонниками.

"На 18 мая мы запланировали крупный марш в Варшаве", - цитирует слова политика телеканал Polsat News. Он подчеркнул, что целью демонстрации станет давление на парламентскую коалицию с целью принятия Сеймом (нижней палатой польского парламента) законопроекта, предложенного протестующими фермерами. Инициатива включает введение запрета на агропродукцию с Украины и приостановку действия экологической стратегии ЕС "Зеленый курс" для польского сельского хозяйства.

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