"Визит в Египет не дал ничего, кроме растраты госсредств"

Премьер Армении Никол Пашинян на закрытой встрече с представителями правящего "Гражданского договора" в парламенте 8 марта не скрывал разочарования двухдневным официальным визитом в Египет.

Как передает Day.Az, об этом пишут армянские СМИ.

Издание отмечает, что это был ответ на визит президента Египта в Армению в январе прошлого года. Однако власти попытались придать вояжу Пашиняна таинственность и чрезвычайную важность, даже распространили слухи о возможности обсуждения сделки по покупке оружия.

"Но на встрече с "ГД" премьер назвал визит рядовым и даже не скрыл разочарования тем, что из этого визита не вышло ничего, кроме траты госсредств", - пишет армянские СМИ.

Отметим, что премьер Армении 5 марта отбыл с двухдневным официальным визитом в Египет. Он провел встречи с премьером Египта Мустафой Мадбули, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, с генеральным секретарем Лиги арабских государств Ахмедом Абу аль-Гейтом, с патриархом Коптской православной церкви, Папой Александрийским и Патриархом Престола святого Марка во всей Африке и на Ближнем Востоке Феодором (Тавадросом) Вторым, а также с Верховным имамом Аль-Азхара, шейхом Мухаммадом Ахмадом Ат-Тайебом.

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