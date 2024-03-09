Германия присоединится к морскому гуманитарному коридору для Газы

Германия примет участие в поставках гуманитарной помощи в сектор Газа через новый морской коридор.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом журналу Der Spiegel сообщили источники.

По информации издания, германская сторона сейчас согласовывает свои действия с международными партнерами. Переговоры по этому вопросу между ФРГ, Объединенными Арабскими Эмиратами и другими странами проходят на Кипре. В них от Германии участвует спецпредставитель кабмина по вопросам оказания гуманитарной помощи на Ближнем Востоке Дайке Потцель.

При этом, как пишет журнал, Бундесвер (Вооруженные силы ФРГ) изучает возможность оказания поддержки при создании морского коридора, если от союзников поступит соответствующая просьба.

За кулисами правительство ФРГ также обсуждает вопрос оказания гуманитарной помощи для сектора Газа по воздуху. В таком случае грузы с предметами первой необходимости для мирных жителей будут сбрасывать с самолетов ВВС.

7 марта президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон создает временный порт на территории сектора Газа для поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав по морю. Ранее представитель американской администрации высокого ранга сообщил журналистам, что поставки гуманитарной помощи в Газу будут осуществляться по морю через Кипр.

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