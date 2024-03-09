Хуситы заявили об атаке на коммерческое судно и несколько эсминцев ВМС США

Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" атаковало коммерческое судно и несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

"Военно-морские силы Йемена осуществили две качественные военные операции, в ходе которых нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе, а также атаковали несколько американских эсминцев в Красном море и Аденском заливе с использованием 37 беспилотников", - сказал Сариа в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

Представитель "Ансар Аллах" утверждает, что "обе операции успешно достигли своих целей". Он также подчеркнул, что хуситы продолжат нападения на суда в Красном море до тех пор, пока не прекратятся боевые действия в секторе Газа.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что хуситы запустили в направлении сингапурского сухогруза Propel Fortune две противокорабельные ракеты, которые не достигли своей цели. Командование также отчиталось о 15 сбитых беспилотниках, которые были запущены хуситами и "представляли непосредственную угрозу коммерческим судам, ВМС США и кораблям коалиции в регионе".

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и подготовке операции Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. 12 января вооруженные силы США и Великобритании впервые нанесли массированные удары по объектам хуситов в ряде городов Йемена.

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