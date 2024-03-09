Швеция возобновляет финансирование БАПОР

Правительство Швеции приняло решение возобновить выплату средств Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), приостановленную в связи с обвинениями его в связях с ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает правительственная канцелярия.

"Правительство решило выплатить 200 млн крон ($19,36 млн) БАПОР. Решение принято на фоне неотложной гуманитарной ситуации в Газе и новых обязательств, которые БАПОР взяло на себя в рамках условных гарантий со Швецией. БАПОР согласилось разрешить контроль, независимые проверки, усилить внутренний надзор и разрешить дополнительную проверку персонала. Теперь у Швеции есть обязательства, подтвержденные БАПОР на двусторонней основе, аналогично соглашению, заключенному Европейской комиссией", - отмечено в сообщении.

В пресс-релизе также поясняется, что "дальнейшая поддержка Швеции зависит от мер, включенных в гарантии". "Швеция должна получать ту же информацию, что и Европейская комиссия, о прогрессе, достигнутом БАПОР в области контроля, независимого аудита, усиления надзора и внешней проверки персонала. Кроме того, средства Швеции должны быть защищены в случае предполагаемых или подтвержденных рисков в соответствии с соглашением с Европейской комиссией", - говорится в нем.

Правительство выделило БАПОР на 2024 год 400 млн крон ($38,72 млн). Дополнительные выплаты будут произведены в течение года "в зависимости от прогресса в реализации мер, которые БАПОР обязалось реализовать для укрепления внутреннего надзора, обзора и контроля".

В конце января несколько стран, включая Великобританию, Германию, Канаду и США, объявили о приостановке финансирования БАПОР ввиду подозрений в связях с ХАМАС. Генеральный комиссар агентства Филипп Лаззарини распорядился уволить нескольких сотрудников, которые якобы могли быть причастны к нападению боевиков ХАМАС на Израиль осенью 2023 года. Как сообщил 4 марта на брифинге официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, имеются данные о том, что более 450 сотрудников БАПОР причастны к террористической деятельности в секторе Газа. В свою очередь агентство обвинило Израиль в пытках взятых в плен его сотрудников с целью получения "ложных признаний" в связях с радикальным движением.

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