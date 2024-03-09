https://news.day.az/world/1643473.html В Еврокомиссии выступили против продления полномочий фон дер Ляйен
В Еврокомиссии выступили против продления полномочий фон дер Ляйен
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter) выступил против переизбрания нынешней главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на второй срок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Реальный вопрос: возможно ли вновь доверить управление Евросоюзом Европейской народной партии на следующие пять лет?" - написал он.
По его словам, Европейская народная партия, "похоже, сама не верит в своего кандидата".
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