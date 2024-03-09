В Еврокомиссии выступили против продления полномочий фон дер Ляйен

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter) выступил против переизбрания нынешней главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен на второй срок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Реальный вопрос: возможно ли вновь доверить управление Евросоюзом Европейской народной партии на следующие пять лет?" - написал он.

По его словам, Европейская народная партия, "похоже, сама не верит в своего кандидата".

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