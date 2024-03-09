Мужчину с молотком задержали в США при попытке пройти в Капитолий

Сотрудники полиции Капитолия США (USCP) арестовали мужчину, который намеревался пронести в здание молоток и оказал сопротивление сотруднику правоохранительных органов, говорится в опубликованном 8 марта на сайте ведомства пресс-релизе, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Примерно в 15:40 мужчина проходил досмотр в Центре для посетителей Капитолия. Когда рюкзак мужчины прошел через рентгеновский аппарат, офицер USCP заметил, что внутри сумки мужчины находился молоток. Когда полицейский попытался провести повторный досмотр, чтобы заглянуть внутрь сумки, подозреваемый попытался схватить сумку и оказал сопротивление", - отметили в USCP.

Мужчину удалось арестовать только после вмешательства нескольких сотрудников, один из которых применил электрошокер. В сумке задержанного был обнаружен молоток.

Нарушителем оказался 33-летний Кристофер Сноу, проживающий в городе Кантон в штате Огайо.

Задержанному предъявлены обвинения в нападении на полицейского, следователи выясняют мотивы его визита в Капитолий с молотком.

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