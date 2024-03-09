https://news.day.az/world/1643496.html Польша приостановила участие в договоре о вооруженных силах в Европе
Польша приостановила участие в договоре о вооруженных силах в Европе
Нижняя палата польского парламента практически единогласно приняла закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Заместитель министра иностранных дел страны Владислав Теофил Бартошевский уточнил, что страна не выходит из договора, а лишь приостанавливает его действие, поскольку на радикальные шаги не согласны союзники по НАТО.
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