Польша приостановила участие в договоре о вооруженных силах в Европе

Нижняя палата польского парламента практически единогласно приняла закон о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Заместитель министра иностранных дел страны Владислав Теофил Бартошевский уточнил, что страна не выходит из договора, а лишь приостанавливает его действие, поскольку на радикальные шаги не согласны союзники по НАТО.

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