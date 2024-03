В США раскрыли детали отставки Нуланд

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд приняла решение уйти в отставку ввиду разногласий с официальной политикой администрации президента США Джо Байдена по Украине. Об этом сообщил экс-разведки США Скотт Риттер в интервью каналу на You Tube Ask The Inspector, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ее (Нуланд. - прим. ред.) взгляд на то, как мы (США. - прим. ред.) должны действовать в отношении Украины, больше не соответствует реальности, даже администрация Байдена стала это понимать", - подчеркнул Риттер.

По словам Риттера, Нуланд "подначивала" оказывающие помощь Украине страны делать все более прямолинейные и резкие заявления касательно России и украинского конфликта.

