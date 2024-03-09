В Берлине машина врезалась в женщину с коляской перед торговым центром на улице Лейпцигерштрассе. Об этом сообщает Telegram-канал "Bild на русском", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Мать и ребенок в настоящее время находятся в реанимации. Состояние обоих пострадавших оценивается как критическое, никакой дополнительной информации сейчас нет.

По данным Bild, авария произошла в 10 часов утра по местному времени. Известно, что водитель автомобиля также получил серьезные травмы.

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