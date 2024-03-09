Тысячи людей вышли на протест в Мадриде, требуя отставки премьера Испании

Тысячи людей вышли на акцию протеста в центре Мадрида против закона об амнистии сторонников независимости Каталонии и с требованием отставки председателя правительства страны Педро Санчеса. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий, передает Day.Az.

Демонстрация была организована почти сотней организаций и ассоциаций на площади у мэрии Мадрида. Митинг также поддержали некоторые оппозиционные партии. Участники протеста, многие из которых принесли с собой испанские флаги, скандировали лозунги против Санчеса.

Акция состоялась после того, как Санчес согласился внести в законопроект изменения, на которых настаивали сторонники экс-лидера региона Карлеса Пучдемона. 30 января Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании не смог одобрить дальнейшее рассмотрение инициативы, поскольку она не получила поддержки партии "Вместе за Каталонию" Пучдемона. Политическая сила отказывалась проголосовать за законопроект, если в него не будут внесены изменения, которые гарантировали бы, что экс-лидер Каталонии не будет привлечен в Испании к ответственности.

Пучдемон возглавлял правительства региона в момент проведения там плебисцита о выходе Каталонии из состава Испании. Вскоре после него он бежал в Бельгию. С тех пор судебные власти пиренейского королевства безуспешно добивались его экстрадиции. Сейчас Пучдемон также является европарламентарием.

Закон об амнистии вызвал резкую критику со стороны правой оппозиции в адрес правительства. Инициатива была согласована ИСРП с партиями, выступающими за разрыв с Испанией, в разгар переговоров по формированию кабмина после всеобщих выборов. Поддержка сепаратистских политических сил, в том числе партии Пучдемона, была необходима Санчесу, чтобы вновь занять пост премьера.

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