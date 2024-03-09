https://news.day.az/world/1643544.html Трамп выиграл на кокусах республиканцев на Американском Самоа
Трамп выиграл на кокусах республиканцев на Американском Самоа
Экс-президент США Дональд Трамп победил в голосовании по итогам кокусов (собраний партийных активистов) республиканцев на заморской территории Соединенных Штатов - Американском Самоа. Об этом сообщает ABC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Телекомпания отмечает, что Трамп получает поддержку 100% избирателей, что принесло ему голоса девяти делегатов.
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