Трамп выиграл на кокусах республиканцев на Американском Самоа

Экс-президент США Дональд Трамп победил в голосовании по итогам кокусов (собраний партийных активистов) республиканцев на заморской территории Соединенных Штатов - Американском Самоа. Об этом сообщает ABC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Телекомпания отмечает, что Трамп получает поддержку 100% избирателей, что принесло ему голоса девяти делегатов.

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