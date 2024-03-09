В Египте назвали необходимую для восстановления Газы сумму

Восстановление сектора Газа, разрушенного в результате действий израильских сил, потребует более $90 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"Сектор Газа в настоящее время является свидетелем большой трагедии, погибли тысячи людей, а на восстановление сектора будет необходимо [затратить] более $90 млрд", - заявил египетский лидер, выступление которого транслирует телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

Ас-Сиси указал, что Египет "не может предать палестинский народ и будет делать все возможное для его защиты и поддержки". В связи с этим египетский лидер отметил, что Каир прикладывает максимум усилий "для достижения прекращения огня в Газе и обеспечения гуманитарной помощью населения сектора". По его словам, Египет приступил к доставке помощи жителям анклава по воздуху "из-за трудностей, с которыми приходится сталкиваться при ее транспортировке по суше". Вместе с тем ас-Сиси подтвердил, что контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе с сектором "открыт 24 часа в сутки" и египетские власти пытаются максимально использовать его возможности.

По убеждению президента, конфликт в Газе негативно сказывается на стране и "является вызовом как Египту, так и всему региону". "Мы переживаем кризисы, но продолжаем сохранять в неприкосновенности границы страны и на юге, и на других направлениях", - подчеркнул ас-Сиси. Он добавил, что при любых условиях "Египет останется фактором стабильности и мира в регионе".

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