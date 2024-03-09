https://news.day.az/world/1643555.html Турецкие спецслужбы провели антитеррористическую операцию - десятки задержанных
Турецкие спецслужбы провели антитеррористическую операцию - десятки задержанных
В Турции продолжаются операции против членов террористических организаций.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал министру внутренних дел Турции Али Ерликая.
Министр отметил, что в ходе операций, проведенных полицией в Стамбуле и Эскишехире, задержаны 20 террористов.
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