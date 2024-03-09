Турецкие спецслужбы провели антитеррористическую операцию

В Турции продолжаются операции против членов террористических организаций.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал министру внутренних дел Турции Али Ерликая.

Министр отметил, что в ходе операций, проведенных полицией в Стамбуле и Эскишехире, задержаны 20 террористов.

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