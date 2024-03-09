Пентагон прокомментировал данные о возможной переброске группы морпехов на Гаити

Соединенные Штаты пока не приняли никаких решений о переброске военнослужащих морской пехоты на Гаити.

Как передает Day.Az, об этом сообщили корреспонденту ТАСС в Пентагоне.

"В данный момент мы изучаем варианты действий для обеспечения безопасности сотрудников нашего посольства на Гаити. Никаких окончательных решений еще не было принято", - заявил представитель ведомства.

Так в Министерстве обороны США прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что Вашингтон рассматривает возможность переброски элитной группы морпехов в страну на фоне ухудшающейся ситуации с безопасностью.

Ситуация в сфере безопасности и гуманитарная обстановка ухудшились на Гаити после убийства в 2021 году президента Жовенеля Моиза и землетрясения, которое в августе того же года унесло жизни свыше 2,2 тыс. человек. По сведениям телеканала Telesur, банды контролируют более 80% территории столицы и консолидируются в других регионах страны. Ранее стало известно о планах некоторых преступных групп сместить правительство Анри силовым путем.

1 марта Кения и Гаити подписали соглашение, согласно которому Найроби направит миротворческий контингент в составе 1 тыс. полицейских на гаитянскую территорию для борьбы с преступностью.

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