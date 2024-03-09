В Британии посоветовали ЕС готовиться к выходу США из НАТО

Евросоюзу следует готовиться к выходу США из НАТО в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом пишет британское издание The Telegraph.

"Нужно составить план и вновь подумать о своих военных возможностях в свете угроз", - посоветовал европейским странам дипломат одной из стран НАТО.

Отмечается, что при выходе США из Альянса в системе безопасности Евросоюза возникнет огромная "дыра", что является следствием "чрезмерной" зависимости от США в сфере безопасности.

До этого бывший помощник Трампа Джон Болтон заявил, что бывший президент США намеревается вывести Соединенные Штаты из НАТО в случае переизбрания.

"Я думаю, что Трамп не шутит о выходе США из альянса", - сказал Болтон, отметив, что бывший президент в случае переизбрания вывел бы США и из многих других важных договоренностей.

Болтон подчеркнул, что возможное ослабление НАТО не беспокоит Трампа, так как он не понимает, в чем смысл существования альянса.

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