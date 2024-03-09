Главы "Моссад" и ЦРУ обсудили освобождение удерживаемых в Газе заложников

Директор израильской разведслужбы "Моссад" Давид Барнеа встретился 8 марта с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы правительства Израиля от имени "Моссад".

Согласно этому заявлению, Барнеа и Бернс обсудили "непрекращающиеся усилия, направленные на продвижение очередной сделки по возвращению похищенных", удерживаемых сторонниками радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

"На данном этапе ХАМАС жестко придерживается позиции незаинтересованности в сделке и стремится дестабилизировать ситуацию в регионе в период Рамадана (священный месяц для мусульман, в этом году начнется 10 марта - прим.) за счет палестинских жителей сектора Газа. Следует подчеркнуть, что контакты и сотрудничество с посредниками продолжаются постоянно с целью смягчить разногласия и продвинуть договоренности", - говорится в заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, в том числе женщин, детей и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии.

В конце ноября 2023 года ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта и Катара достигли соглашения о гуманитарном перемирии, за время которого были освобождены несколько групп удерживаемых в анклаве детей, подростков (в возрасте до 19 лет) и женщин в обмен на освобождение из израильских тюрем подростков и женщин. Пауза продолжалась с 24 ноября по 1 декабря, когда армия объявила, что ХАМАС нарушило перемирие, открыв огонь по территории Израиля. В ответ военные возобновили боевые действия в анклаве. Власти Палестины возложили ответственность за возобновление боев на США. 5 декабря член политбюро ХАМАС Усама Хамдан заявил, что радикалы не отпустят остальных заложников, пока Израиль не прекратит боевые действия в Газе.

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