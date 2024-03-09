Турция и США возобновили консультации с целью борьбы с терроризмом

Турция и США возобновили консультации по вопросам противодействия терроризму с целью укрепления сотрудничества в борьбе с террористическими угрозами, которые представляют угрозу для их национальной безопасности, сообщается в совместном заявлении двух стран, передает Day.Az.

В заявлении также отмечается, что стороны выразили намерение оценить возможности развития сотрудничества в области оборонной промышленности.

Турция и США подтвердили важность развития существующих двусторонних платформ для расширения и углубления экономического сотрудничества.

Относительно ситуации в секторе Газа в заявлении подчеркивается важность поиска способов прекращения конфликта в этом палестинском регионе и немедленного решения гуманитарного кризиса.

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