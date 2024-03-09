ХАМАС настаивает на постоянном прекращении конфликта на переговорах с Израилем

Радикальная палестинская группировка ХАМАС настаивает в ходе переговоров с Израилем на постоянном прекращении конфликта, а не просто гуманитарном перемирии, как это уже было по итогам предыдущей договоренности в конце 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил член политбюро движения Хусам Бадран в комментарии газете The Wall Street Journal (WSJ).

По его словам, постоянное прекращение огня позволит перемещенным гражданским лицам вернуться в свои дома и доставить необходимую гуманитарную помощь.

Как отмечает издание, Израиль настаивает на освобождении десятков заложников, удерживаемых в анклаве. Бадран же в свою очередь отметил, что дискуссия об обмене заложников на палестинских заключенных теперь отошла на второй план по сравнению с вопросами о том, как облегчить гуманитарную ситуацию и положить конец боевым действиям.

Ранее WSJ сообщала, что представители ХАМАС могут в воскресенье вернуться в Каир для продолжения переговоров по установлению перемирия в секторе Газа и освобождению заложников.

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