Министр экономики ФРГ раскритиковал действия США
Министр экономики Германии Роберт Хабек во время визита в США в резкой форме раскритиковал политику Соединенных Штатов в области защиты климата.
Kак передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает Bild.
По словам представителя немецких "Зеленых", современные политики перекладывают проблемы на следующее поколение.
"Решайте чертовы проблемы!" - заявил Хабек.
Он отметил, что в США один из самых высоких уровней выброса CO₂ на душу населения на планете, при этом администрация американского президента Джо Байдена, по словам Хабека, делает недостаточно для изменения ситуации.
По его словам, в плохом климатическом балансе в первую очередь виноваты низкие цены на энергоносители в США.
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