Министр экономики ФРГ раскритиковал действия США

Министр экономики Германии Роберт Хабек во время визита в США в резкой форме раскритиковал политику Соединенных Штатов в области защиты климата.

Kак передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, oб этом сообщает Bild.

По словам представителя немецких "Зеленых", современные политики перекладывают проблемы на следующее поколение.

"Решайте чертовы проблемы!" - заявил Хабек.

Он отметил, что в США один из самых высоких уровней выброса CO₂ на душу населения на планете, при этом администрация американского президента Джо Байдена, по словам Хабека, делает недостаточно для изменения ситуации.

По его словам, в плохом климатическом балансе в первую очередь виноваты низкие цены на энергоносители в США.

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