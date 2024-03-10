Байден одобрил финансирование части ведомств

Президент США Джо Байден подписал законопроект о частичном финансировании правительства до конца 2024 финансового года (до 30 сентября).

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщил Белый дом.

Пакет из шести законопроектов на сумму около $460 млрд не включает финансирование Пентагона, Министерства внутренней безопасности и социальных программ. Эти ведомства все еще должны закрыться 23 марта.

В США не могут согласовать бюджет с конца сентября 2023 года. С того же момента Вашингтон не выделяет новых средств на поддержку Украины.

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