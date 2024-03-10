Байден заявил, что США никогда не оставят Израиль

Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Израиль, не существует "красных линий", перейдя которые он лишился бы американской поддержки, заявил президент США Джо Байден, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Я никогда не оставлю Израиль. Защита Израиля по-прежнему имеет решающее значение, так что нет никаких "красных линий" нет", - сказал он в интервью американскому телеканалу MSNBC в ответ на вопрос ведущего, есть ли какие-либо "красные линии", которые Израилю не следует переходить.

Глава Белого дома подчеркнул, что у израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху "есть право защищать Израиль и продолжать преследовать ХАМАС".

В то же время Байден назвал действия Нетаньяху, которые ведут к гибели невинных людей, "ошибкой", и "он должен, должен, должен обращать больше внимания" на это и учитывать последствия.

"По-моему, это больше вредит Израилю, чем помогает", - заявил американский президент.

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