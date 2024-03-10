Трамп предупредил об угрозе мировой войны из-за устроенного Байденом "бардака"

Бывший президент США Дональд Трамп (Республиканская партия) предупредил об опасности начала третьей мировой войны из-за "бардака", который устроил нынешний американский лидер Джо Байден (Демократическая партия), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны быть осторожными, чтобы не начать третью мировую войну. Я не позволю этому случиться. У нас этого не случится, но сейчас вы приближаетесь к мировой войне из-за всего бардака, в котором мы оказались [из-за Байдена]", - сказал Трамп в субботу, выступая перед своими сторонниками в штате Джорджия. Трансляция велась на YouTube-канале консервативной медиакомпании RSBN.

Республиканец настаивает, что все уважали Соединенные Штаты, когда он был президентом. "Теперь у нас проблемы повсюду", - продолжал Трамп, повторив мнение о том, что конфликтов на Украине и в секторе Газа удалось бы избежать, если бы он был главой государства.

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