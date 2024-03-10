https://news.day.az/world/1643587.html США начали поставлять в Газу оборудование для открытия порта
США начали поставлять в Газу оборудование для открытия порта
США начали поставку оборудования в сектор Газа для открытия временного порта и доставки гуманитарной помощи
Как передает Day.Az, об этом сообщило Центральное командование ВС США в соцсети X.
Сообщается, что корабль General Frank S. Besson ВМС США покинул базу 9 марта и направился в восточную часть Средиземного моря.
Согласно информации, корабль перевозит оборудование, предназначенное для создания временного порта для доставки жизненно важных гуманитарных грузов в палестинский анклав.
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