https://news.day.az/world/1643588.html Тяжелое ДТП в Турции, много пострадавших - ФОТО
Тяжелое ДТП в Турции, много пострадавших - ФОТО
Школьный автобус столкнулся с грузовиком в турецкой провинции Мардин.
Об этом сообщает АПА со ссылкой на "TRT Haber".
В результате аварии в Мазыдагском районе пострадали семь человек, среди которых учителя и ученики.
Раненые были доставлены в больницы на машинах скорой помощи.
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