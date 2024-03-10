Школьный автобус столкнулся с грузовиком в турецкой провинции Мардин.

Об этом сообщает АПА со ссылкой на "TRT Haber".

В результате аварии в Мазыдагском районе пострадали семь человек, среди которых учителя и ученики.

Раненые были доставлены в больницы на машинах скорой помощи.

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