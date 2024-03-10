Байден может посетить Израиль и выступить перед Кнессетом

Президент США Джо Байден может посетить Израиль.

Как передает Day.Az, об этом президент США сказал в интервью телеканалу MSNBC, отвечая на вопрос о возможности визита в Израиль.

Он сказал, что может выступить в Кнессете во время визита. "Да, но я предпочитаю не обсуждать этот вопрос", - сказал Байден.

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