https://news.day.az/world/1643590.html Байден может посетить Израиль и выступить перед Кнессетом
Байден может посетить Израиль и выступить перед Кнессетом
Президент США Джо Байден может посетить Израиль.
Как передает Day.Az, об этом президент США сказал в интервью телеканалу MSNBC, отвечая на вопрос о возможности визита в Израиль.
Он сказал, что может выступить в Кнессете во время визита. "Да, но я предпочитаю не обсуждать этот вопрос", - сказал Байден.
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