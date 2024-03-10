Польские фермеры обрушили украинский импорт

Импорт товаров в Украину существенно сократился на фоне блокады со стороны польских фермеров. В феврале этот показатель уменьшился на 14% по сравнению с январем. Об этом заявил замминистра экономики Украины Тарас Качка, передает Day.Az со ссылкой на Ura.ru.

"Импорт, особенно импорт автомобильным транспортом в феврале по сравнению с январем сократился на 14%. Для всех иностранных производителей и украинского общества, которому нужен импорт топлива, медпрепаратов, автомобилей - эта блокада перекладывается на цифры", - заявил Качка в эфире всеукраинского телемарафона.

Сокращение импорта негативно сказывается на доходной части бюджета Украины из-за уменьшения поступлений от пошлин и НДС. Протесты польских аграриев, начавшиеся 9 февраля, вызвали серьезные препятствия для транспортировки товаров через границу, что привело к экономическим потерям.

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