Европу призвали готовиться к выходу США из НАТО

Европа должна готовиться к возможному выходу США из НАТО. Об этом британской газете The Telegraph заявил ряд дипломатов из стран-участниц Североатлантического альянса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению издания, странам нужно составить план и подумать о своих возможностях на тот случай, если Дональд Трамп будет избран президентом США и исполнит свою угрозу выйти из организации, если европейские страны не будут вкладывать больше средств в обеспечение свое безопасности.

По мнению одного из европейских дипломатов, комментарии Трампа о членстве США в НАТО бесспорно беспокоят, и никто не знает, что будет дальше. Также высказывается мнение, что слова политика лишь еще раз подчеркнули чрезмерную зависимость Европы от США, и Европе необходимо обсудить, как обезопасить себя на случай выхода страны из НАТО.

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